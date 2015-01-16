1500 nuovi posti di lavoro alla Fiat di Melfi: ecco come fare per registrare la candidatura spontanea

1La Fiat ha annunciato nuove assunzioni in Basilicata, a Melfi. In arrivo ben 1500 posti di lavoro presso lo stabilimento della nota casa automobilistica italiana situato in provincia di Potenza. In questi giorni è una vera e propria corsa alle agenzie interinali, su come candidarsi. Oltre alle agenzie, melandronews.it consiglia agli interessati per le future assunzioni Fiat e alle offerte di lavoro attive che possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle carriere e selezioni del gruppo (Fiat “Lavora con noi”) http://fcagroup.com e registrando il curriculum vitae nell’apposito form online, dedicato alle candidature per il gruppo Fiat Chrysler Automobiles. Oppure semplicemente cliccando sulla seguente dicitura in rosso, per la candidatura spontanea e il caricamento del curriculum vitae. In bocca al lupo!  CLICCA QUI PER LA CANDIDATURA SPONTANEA

16 comments

  3. luciana
    17 Gennaio 2015 at 13:24 - Rispondi

    Mi chiamo Luciana Pirpignani, mi piacerebbe lavorare con voi… Ho 18 anni e sono di teana(PZ)… Il mio numero di telefono è 3463436929…

  4. Ilaria Gaudeano
    18 Gennaio 2015 at 19:34 - Rispondi

    Mi piacerebbe lavorare cn voi ho 36 anni e alla mia eta’ è molto difficile trovare un lavoro ma si spera che ci sia una possibilità di cambiare la mia vita ed è nella Fiat grazie aspetto risposta sono di venosa (pz)

  5. Franco
    19 Gennaio 2015 at 18:21 - Rispondi

    Ciao,mi piacerebbe lavorare x una fabbrica come la vostra,non vi deludero’,adoro il mondo delle macchine aspetto con ansia un vostro contatto,ho disperatamente bisogno di lavorare in qualsiasi reparto o tipo di lavor,sono padre di 2 figli e vorrei trovare un lavoro che mi gratifica visto la mia situazione in cui mi ritrovo. x la prima volta,grazie ad un amministratore con il cervello di un truffatore,ha mandato in area una nota ditta di segnaletica stradale,non aggiungo altro,aspetto vostre notizie vi ringrazio.

  6. Vittorio Giancane
    21 Gennaio 2015 at 12:39 - Rispondi

    Ciao sono Vittorio ho 40 anni e mi piacerebbe lavorare con voi sono appassionato di auto ho una figlia ed sono disoccupato da due anni non so più cosa fare per andare avanti con la mia famiglia aspetto vostre notizie .cordiali saluti

  7. Vittorio Giancane
    21 Gennaio 2015 at 12:46 - Rispondi

    Ciao sono Vittorio ho 40 anni e sono disoccupato da due anni mi piacerebbe lavorare con voi sono appassionato di auto ho una figlia di due non so più cosa fare per andare avanti con la mia famiglia spero tanto di avere vostre notizie sono disponibile in qualsiasi momento grazie per la vostra disponibilità cordiali saluti aspetto notizie

  8. giovanni d b
    2 Febbraio 2015 at 11:44 - Rispondi

    ciao ho 39 anni ho un figlio e a casa siamo 5 persone sono disoccupato e ho tanto bisogno di lavorare non so piu come andare avanti aspetto vostre notizie sperando che qualcuno legga questo cordiali saluti

  9. tafuno leonardo
    6 Febbraio 2015 at 8:36 - Rispondi

    ciao sono leonardo io ho mandato il mio curricolo alla fiat di melfi un mese fa con grande stupore mi anno risposto il giorno dopo questo mi fa capire che sia una ditta molto seria ma spero che fra tutti i curricoli che vi sono arrivati teniate presente che un giovane appena diplomato in geometra con nessuna esperienza lavorativa abbia il diritto di cominciare ad avere un po di stima per se stesso e non chiedere piu aiuto ai propri genitori grazie e al piu presto

  10. carmelo
    11 Giugno 2016 at 12:26 - Rispondi

    cassaintegrato. Nel settore meccanico come saldatore. Da 20anni ditta rotomors S.p.A. di Grugliasco Torino. Cerca lavoro.data di nascita 24/11/1965..

    • Claudio Buono
      Autore
      4 Gennaio 2026 at 17:42 - Rispondi

      Buonasera, dovrebbe provare a scrivere a Stellantis o provare sul loro sito, questa è una testata giornalistica non sappiamo ..

