1500 nuovi posti di lavoro alla Fiat di Melfi: ecco come fare per registrare la candidatura spontanea

La Fiat ha annunciato nuove assunzioni in Basilicata, a Melfi. In arrivo ben 1500 posti di lavoro presso lo stabilimento della nota casa automobilistica italiana situato in provincia di Potenza. In questi giorni è una vera e propria corsa alle agenzie interinali, su come candidarsi. Oltre alle agenzie, melandronews.it consiglia agli interessati per le future assunzioni Fiat e alle offerte di lavoro attive che possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle carriere e selezioni del gruppo (Fiat “Lavora con noi”) http://fcagroup.com e registrando il curriculum vitae nell’apposito form online, dedicato alle candidature per il gruppo Fiat Chrysler Automobiles. Oppure semplicemente cliccando sulla seguente dicitura in rosso, per la candidatura spontanea e il caricamento del curriculum vitae. In bocca al lupo! CLICCA QUI PER LA CANDIDATURA SPONTANEA