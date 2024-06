Oppido Lucano in festa per il Patrono Sant’Antonio. Il 15 giugno il concerto di Arisa

Grande festa a Oppido Lucano in occasione dei festeggiamenti in onore del Patrono Sant’Antonio da Padova. Dal 12 al 16 giugno tantissime iniziative previste nell’ambito del programma religioso e civile, curato dal Comitato Festività Patronali, in collaborazione con l’Arcidiocesi di Acerenza e del Comune. Festeggiamenti che prevedono anche il tanto atteso concerto, il 15 giugno in piazza D’Acquisto (con ingresso gratuito), di Arisa.

Di seguito il programma dettagliato di tutte le iniziative.

