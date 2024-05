“Il tuo punto di vista conta – Non lasciare che le maculopatie ti fermino”, a Potenza il 9 maggio la presentazione di una giornata di prevenzione

Il 9 maggio alle ore 11:00 presso la Sala “Gregorio Inguscio” Palazzo della Regione Basilicata (Via Vincenzo Verrastro, 9 – Potenza) della tappa lucana dell’iniziativa di sensibilizzazione “Il tuo punto di vista conta – Non lasciare che le maculopatie ti fermino” promossa da Roche con il patrocinio di Associazioni Pazienti Malattie Oculari (APMO); Comitato Macula, Retina Italia ODV, Società Italiana di Scienze Oftalmologiche (SISO). A seguire, l’11 maggio, si svolgerà una giornata dedicata di screening gratuito accessibile a tutti i cittadini, come parte integrante di questa importante iniziativa. L’iniziativa ha ricevuto inoltre il patrocinio della Regionale Basilicata.

La campagna oltre a fare awareness sulle maculopatie, vuole far emergere i bisogni dei pazienti con degenerazione maculare umida (nAMD) e edema maculare diabetico (DME). Con l’obiettivo di preservare la vista delle persone con più di 50 anni ha lanciato su tutto il territorio nazionale delle campagne di screening della vista: prossima tappa Potenza.

Colgo l’occasione per informarvi che i relatori che interverranno al convegno saranno i seguenti :

Dott. Domenico Lacerenza , Direttore UOC Oculistica Ospedale San Carlo Potenza

Dottoressa Aurora De Magistris , Dirigente Medico Responsabile Retina Medica e Trattamenti Laser UOC Oculistica Ospedale San Carlo Potenza

Michele Allamprese , Direttore Esecutivo APMO (Associazione Pazienti Malattie Oculari)

Massimo Ligustro, Presidente Comitato Macula

Mentre in rappresentanza delle istituzioni parteciperanno:

Massimo Mancini, Direttore Generale per la Salute e le Politiche della Persona Regione Basilicata

Fernando Picerno , Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Potenza

Angela Bellettieri, Direttore Medico di Presidio f.f. A.O.R. “San Carlo” di Potenza.

La conferenza si terrà presso il Palazzo della Regione Basilicata, che ha patrocinato l’iniziativa.