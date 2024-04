L’Altamura vola in Serie C. Tra i protagonisti della promozione il calciatore vietrese Michele Grande

Si scrive la storia ad Altamura. E a metterci una firma importante c’è anche un giovane calciatore di Vietri di Potenza, Michele Grande. La squadra murgiana con la vittoria di oggi, per 2-1 contro il Gallipoli, non ha fallito l’appuntamento e ha ottenuto in anticipo la promozione in Serie C tra i Professionisti. Protagonista, come detto, anche il calciatore vietrese classe 2003, protagonista di un sontuoso campionato con la maglia biancorossa. Mister Domenico Giacomarro ha puntato tantissimo su di lui e ha avuto ragione: Grande ha ricambiato con straordinarie prestazioni, condite da tanta intelligenza tattica, tecnica e bravura. Da Vietri, in tanti si sono spostati in terra pugliese oggi per la festa promozione.

Al triplice fischio è scoppiata la festa al “D’Angelo” di Altamura. Una città impazzita per l’importante traguardo sportivo raggiunto. Il Martina, secondo in classifica, non può più raggiungere la squadra pugliese.

Grande, classe 2003, è alla terza stagione in Serie D. Quest’anno con la Team Altamura, nei due anni precedenti con il Lavello. E’ partito proprio dal suo paese, dov’è cresciuto e ha mosso i primi passi nella scuola calcio Real Vietri che, tra i tanti, ha sfornato anche altri talenti. Una grande soddisfazione anche per la Scuola Calcio vietrese, che quest’anno è al suo 31esimo anno di attività.

Per la cronaca, la partita che è valsa la promozione in C per l’Altamura, è stata decisa nel secondo tempo grazie alle reti prima di Nicola Loiodice al 67′ su penalty, e pochi secondi più tardi da Riccardo Lattanzio subentrato dalla panchina. Rete del Gallipoli al 93′ su penalty.

Claudio Buono