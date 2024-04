“Tutti pazzi per le cinepasseggiate”, Da oggi al 7 giugno cinque eventi in Basilicata

Allelammie, per la prossima edizione Lucania Film Festival, la 25esima, propone la prima CinePasseggiata del 2024, all’insegna della conoscenza del linguaggio cinematografico attraverso racconti di film e luoghi per una Basilicata come set dell’immaginazione, per tutti. La CinePasseggiata è un’occasione per vivere un momento aggregante all’insegna della cultura, grazie a una narrazione cinematografica legata ai contesti urbani, architettonici e paesaggistici dei luoghi.

Un percorso inedito nel borgo di Pietrapertosa, tra quartieri saraceni e sentieri mozzafiato, dove ambientare con aneddoti, racconti, riflessioni uno dei capolavori del cinema mondiale: “La Storia Infinita” di Michael Ende. Grazie alla cicerone blogger e giovane critica cinematografica, Sara De Pascale, esploreremo questi scenari unici. La storia infinita è un romanzo/film di formazione: non racconteremo solo la storia di un ragazzino che cresce e impara ad adattarsi al mondo, che si scava un posto nella società ma quella di un’avventura interiore, di un viaggio affrontato in solitudine: di un’iniziazione. Il tragitto è un viaggio nel mondo della fantasia, che non può esistere senza il mondo reale e viceversa e Pietrapertosa è il luogo ideale per un racconto di immaginazione, con le sue forme camaleontiche e le sue imponenti vette.

Il percorso è riservato ai giurati che hanno aderito, ma è possibile partecipare alle singole CinePasseggiate consultando il sito. In collaborazione con il FAI Basilicata, la Delegazione FAI Tricarico Lucania Interna e il comune di Pietrapertosa, il percorso prevede anche altri appuntamenti per le CinePasseggiate a Rivello e Aliano e le cinelezioni a Policoro e a Miglionico.

Programma degli Eventi:

DOMENICA 21 APRILE 2024 > Castelmezzano e Pietrapertosa (Pz), 10:30 / 12:30 – CinePasseggiata su “La Storia Infinita” di Michael Ende con Sara De Pascale;

VENERDÌ 03 MAGGIO 2024 > Policoro (Mt) – Biblioteca Comunale, 19:30 / 21:00 – Proiezione di “La Chimera” di Alice Rohrwacher. Lezione di critica cinematografica con Massimo Causo;

DOMENICA 12 MAGGIO 2024 > Rivello (Pz), 10:30 / 12:30 – CinePasseggiata su “Shining” di Stanley Kubrick con Sara De Pascale;

DOMENICA 26 MAGGIO 2024 > Aliano (Mt), 10:30 / 12:30 – CinePasseggiata su “Into the Wild” di Sean Penn con Sara De Pascale;

VENERDÌ 7 GIUGNO 2024 > Miglionico (Mt) – Castello del Malconsiglio, 19:30 / 21:00 – Proiezione di “Rapito” di Marco Bellocchio. Lezione di critica cinematografica con Massimo Causo.

Per ulteriori informazioni e per diventare giurato della Giuria Pop, visita il sito ufficiale del festival: www.lucaniafilmfestival.it/giuria-pop-2024/