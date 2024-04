In Basilicata le riprese del film “Don Chisciotte”. Si cercano attori e attrici lucani per due casting a Potenza e Matera

Baby Films Srl di Roma, con il sostegno di Lucana Film Commission organizza dei provini su parte per il completamento del cast del film “Don Chisciotte” di Fabio Segatori con Alessio Boni nel ruolo di protagonista, Marcello Fonte (Palma d’Oro a Cannes) e Angela Molina. Le riprese del film sono previste dal 6 maggio al 14 giugno 2024 nella zona dei calanchi, tra Pisticci, Montalbano Ionico e Aliano. Il film è liberamente tratto da una pièce teatrale di Gerardo Guerrieri grande autore sceneggiatore e regista materano scritto nel 1978 con Mariano Rigillo. Per questo, per il valore del cast e per i territori lucani scelti per ambientarvi la storia di uno dei più visionari e conosciuti personaggi della letteratura mondiale, la Lucana Film Commission supporterá la realizzazione in

Basilicata di due delle sei settimane complessive di realizzazione di Don Chisciotte. I due casting su Potenza e su Matera saranno un’importante opportunità per mettere a valore le nostre eccellenze”- afferma la Presidente della Lucana Film Commission, Margherita Gina Romaniello.

La ricerca del cast artistico, del cast tecnico e delle maestranze effettuata da Baby Films per il Don Chisciotte è partita dal database messo a disposizione dalla Lucana Film Commission. La produzione sta raccogliendo candidature di attrici e attori con residenza in Basilicata per i ruoli di:

DULCINEA (20) Bella come un angelo, delicata, spirituale; NIPOTE (25) Ingenua, lineamenti irregolari, buffa DUCHESSA (45) Bella, volto angelico, feroce e glaciale BUFFONE DI CORTE Nano ENERGUMENO (25-45)Uomo colossale (da 190 cm in su, no tatuaggi) CONTESSA TRIFALDI(40-60) Magra, volto Picassiano

I selezionati verranno convocati martedì 23 aprile dalle 10 alle 13 al Centro Sociale di Malvaccaro, in via Raffaele Danzi a Potenza e dalle ore 15,00 alle 18,00 al Teatro “Guerrieri” di Matera, in Piazza Vittorio Veneto, 23.

I candidati che rispondono a queste caratteristiche potranno inviare un Curriculum, corredato con 2 foto e link di precedenti lavori svolti o videopresentazioni specificando nell’oggetto: “Don Chisciotte, candidato X (nome del ruolo)” al seguente indirizzo email: donchisciotteilfilm@gmail.com.