Sport, pugilato e bullismo. Iniziativa a Tito il 6 aprile, tra gli ospiti i campioni Mouhiidine Abbes e Stefano Ramundo con il titese Michele Buono

Si terrà sabato 6 aprile a Tito una giornata dedicata allo sport e al pugilato, su iniziativa sportiva delle associazioni sportive Five Rings, Nerone Boxing, Boxing Briganti, per favorire la diffusione dello sport e della corretta attività fisica. Sabato mattina, dalle ore 10:30 presso il Centro per la Creatività Cecilia, si terrà un convegno sul bullismo e cyberbullismo, dove interverranno il sindaco del comune di Tito Graziano Scavone, la psicologa Tonya Giosa, il presidente FPI Puglia e Basilicata, dott. Nicola Causi, dott. Donato Macchia (Presidente Potenza Calcio), la dott.ssa Federica D’Andrea (direttore Fondazione Potenza Futura) l’avv. Dario Fusaro , i tecnici federali Fulvio Simone, Valentino Nerone, Gianluigi Moffa, il tecnico della nazionale olimpica di pugilato Gennaro Moffa e il pluricampione di pugilato e olimpionico di Parigi 2024, Mouhiidine Abbes.

Il dibattito del convegno si occuperà come combattere il bullismo con l’arte nobile del pugilato. In serata Tito ospiterà un evento pugilistico di rilievo con la partecipazione di pugili di spicco e con la partecipazione del pugile di Tito Michele Buono, campione regionale FPI 2023. Ospiti di eccezione della serata il Vice Campione del mondo e Campione Europeo dei pesi massimi, Mouhiidine Abbes e il Campione Italiano professionista superleggeri, Stefano Ramundo.

La manifestazione è stata patrocinata dal Comune di Tito, li sindaco ha dichiarato:”un’ottima iniziativa sul nostro territorio per parlare e discutere di temi importanti come li bullismo, e al tempo stesso ospitare dei grandi campioni, tecnici e atleti per un evento importante di pugilato, al fine di favorire lo sviluppo della pratica sportiva e gli sport da combattimento”.

