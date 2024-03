Il dj lucano Pasquale Calabria, in arte Lordnox, presenta il nuovo progetto discografico

“New Meaning” è uno dei brani di punta dell’album LORDNOX (etichetta SWIPe Records), prodotto dal talentuoso DJ e produttore lucano Pasquale Calabria, in arte Lordnox. Appartenente al genere EDM, il brano è arricchito da un testo coinvolgente che esprime un sentimento di gioia e libertà. Il video musicale che lo accompagna rappresenta la Basilicata, terra nativa dell’artista, offrendo uno sguardo suggestivo sul suo ambiente di provenienza. La canzone racconta di un incontro speciale che porta una nuova prospettiva sulla vita, descrivendo l’entusiasmo e la felicità di vivere il momento presente.

L’Album è prodotto da SWIPe Records con il contributo della Fondazione Matera – Basilicata 2019.

L’album – “LORDNOX” emerge come il tanto atteso album di debutto del DJ e produttore italiano. Disponibile nelle principali piattaforme digitali dal 29 marzo 2024, questo disco rappresenta un importante traguardo nella sua carriera, segnando il culmine del notevole percorso di Lordnox nel paesaggio della musica elettronica. All’interno dell’album, è presente anche il talento vocale Lamya nella canzone “Be Loyal”. Più che una semplice raccolta di brani, questa pubblicazione serve come testimonianza delle ottime abilità di Lordnox come produttore e scrittore, segnando un traguardo celebrativo nella sua carriera. Spaziando dal 2020 al 2024, questo periodo rappresenta una fase trasformativa per il producer, una che gli ha permesso di passare ad un nuovo livello all’interno della scena della musica elettronica internazionale. Il genere musicale del lavoro discografico spazia dalle sonorità progressive house al pop e da un sound più club ad un mix tra orchestral ed elettronica, offrendo così una varietà di esperienze sonore emozionanti per i fan.

Biografia – Pasquale Calabria (Marsicovetere – Pz), noto come Lordnox, è un produttore di musica elettronica, autore e DJ italiano. A 13 anni, è stato introdotto alla musica elettronica grazie ad artisti come Avicii, Swedish House Mafia e David Guetta, che hanno influenzato profondamente i suoi gusti musicali. Il suo brano di maggior successo, “Loved by You”, con la cantante Manda Malina, ha raggiunto più di 5 milioni di stream dopo essere diventato virale in soli 30 giorni. Nel luglio 2020, ha realizzato una versione dance di “Memories” di David Guetta, in collaborazione con Junerule, che ha accumulato 7,5 milioni di stream in Germania. Nel 2022, ha pubblicato “Turn the Page” con i DJ Marnik, firmando con Time Records/Universal Music e ottenendo posizioni nelle classifiche di Spotify e Shazam. Nel 2023, “Burn Slowly” è arrivato al numero 4 nella classifica dance svedese di iTunes e ha superato i 2 milioni di stream su TikTok. Ha scritto, prodotto e cantato la sigla per il Marateale, importante festival cinematografico italiano.Tra il 2022 e il 2024, ha lanciato un format su TikTok, guadagnando oltre 140.000 follower e l’attenzione di DJ internazionali come David Guetta, The Chainsmokers, Lost Frequencies, Kygo e molti altri. Con più di 30 milioni di streams sugli store digitali e 28 milioni su TikTok, è una presenza costante nella top 100 dei produttori EDM italiani più ascoltati su Spotify.