Formazione e volontariato, successo per il campo estivo “Anch’io sono la Protezione Civile” organizzato dalle Aquile Lucane

Un grande successo il progetto “Anch’io sono la Protezione Civile”, che ha visto protagonista la Protezione Civile Aquile Lucane, che ha organizzato un campo nel potentino con base a Tito, presso il rifugio La Casermetta.

Una settimana molto importante con i ragazzi di età compresa tra i 10 e i 13 anni che si sono dati molto da fare. Molteplici sono state le attività messe nel programma dalla Protezione Civile Aquile Lucane. Dalla visita al Comando dei Vigili del Fuoco di Potenza, dove i caschi rossi hanno fatto fizionare mezzi e spiegato il loro modo di operare. Poi in Questura a Potenza a far visita alla Polizia. Anche questa una iniziativa molto apprezzata, con temi discussi come bullismo e cyberbullismo. Importante, nella settimana, è stato il coinvolgimento in prima persona dei partecipanti. Poi ancora escursioni, come quella nel bosco insieme ai Carabinieri Forestali, che hanno illustrato e spiegato l’importante del rispetto della fauna e della flora. Importante è stata anche la spiegazione per la distinzione dei funghi velenosi e non, oltre alle tipologie di albero.

Molto attivi i volontari anche all’interno della Sala Operativa Regionale della Protezione Civile a Potenza. Qui, i funzionari, con professionalità e competenza, hanno spiegato ai ragazzi tutto il funzionamento delle attività, da quelle messe in campo per il rischio idrogeologico a quelle per gli incendi. Non è mancato, ovviamente, l’importante apporto dei volontari di Aquile Lucane, che negli spazi pomeridiani hanno intrattenuto i partecipanti in varie attività informative e formative, anche sul BLS/BLSD, attività ludiche e di aggregazione.

Bella è stata anche la giornata organizzata a Taranto presso la Marina Militare: dalle missioni al mare, sicurezza del paese e tanto altro i temi trattati, oltre alla visita a un sottomarino.

Da parte dell’associazione Aquile Lucane, i ringraziamenti del presidente Salvatore Mastroberti al sindaco di Tito Fabio Laurino, al vice sindaco Dora Figliuolo, al sindaco di Pignola Antonio De Luca, ai Vigili del Fuoco, Questura di Potenza, Carabinieri di Tito, Carabinieri Forestali di Pignola, funzionari della Sala Operativa Regionale SOR, il dirigente ing. Giovanni Di Bello. “Un ringraziamento speciale – ha sottolineato Mastroberti – alla responsabile del campo Cinzia Loisi, che ha saputo gestire l’iniziativa con professionalità e serietà. Grazie ai volontari, ragazzi e alle loro famiglie. Il nostro motto continuerà a essere: forza e volontà al servizio della comunità”.

Continua così l’importante attività della Protezione Civile Aquile Lucane, un importante punto di riferimento del settore e del mondo del volontariato in Basilicata.

Claudio Buono