Giornate FAI di Primavera, oggi e domani la Prefettura di Potenza apre al pubblico

In occasione delle “Giornate FAI di Primavera” di sabato 23 e domenica 24 marzo prossimi, la sede della Prefettura di Potenza, nel cuore del capoluogo, sul lato nord dell’ottocentesca piazza Mario Pagano, apre alla cittadinanza. Il Palazzo del Governo potentino occupa l’ala occidentale dell’ex Convento di San Francesco del 1265. In seguito alla soppressione dell’ordine monastico, nel 1807, il compendio venne trasferito al Demanio dello Stato, con l’insediamento, nel 1810, degli Uffici dell’Intendenza e del Tribunale. Reso inagibile dal terremoto del 1857, il Palazzo fu ricostruito ed ampliato per ospitare, nel 1860, il primo Prefetto della provincia di Basilicata, Giulio De Rolland, con i suoi Uffici.

“L’apertura – ha sottolineato il Prefetto Michele Campanaro, che ha convintamente dato corso all’iniziativa, ringraziando per questo la delegazione FAI di Potenza – non ha soltanto un valore culturale, ma è soprattutto un segno di vicinanza delle Istituzioni al territorio ed alla comunità, che potrà ammirare il pregio architettonico del Palazzo e, soprattutto, scoprire cosa ospita al suo interno e cogliere il ruolo dell’istituto prefettizio, in assoluto uno dei più longevi del nostro Paese”.

La visita consentirà di accedere ai luoghi nevralgici della Prefettura: dalla Sala Italia alla stanza di lavoro del Prefetto, dove sarà possibile ammirare l’opera datata 1903 realizzata dal pittore macchiaiolo Michele Tedesco, originario di Moliterno, dipinto di una straordinaria valenza per la Basilicata che raffigura la storica visita in terra lucana, a settembre del 1902, del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Zanardelli. La visita al Palazzo si concluderà nei saloni di rappresentanza, solitamente inaccessibili, tra dipinti e mobili d’epoca, tra fine del XVIII ed inizi del XX secolo, oltre ad una selezione di tappeti antichi provenienti dalla collezione privata del Prefetto Campanaro, tra cui un importante tappeto caucasico “a draghi” dell’area del Gharabagh, di oltre trecento anni.

Alle ore 10,00 di sabato 23 marzo la visita inaugurale, in presenza del Prefetto di Potenza Michele Campanaro e delle Autorità della provincia, con gli apprendisti ciceroni del Liceo Classico “Quinto Orazio Flacco” di Potenza.

I dettagli alla pagina web del FAI https://www.fondoambiente.it/luoghi/palazzo-del-governo-potenza?gfp