“Con tutto l’Amore – Nati per Essere Felici”, domani 24/3 a Potenza la presentazione esclusiva del libro di Sandro Carriero

A Potenza il prossimo 24 marzo alle ore 18:00 presso “La Sala riunione da Pessolano” in via Rifreddo 5, si terrà la presentazione esclusiva del libro “Con Tutto l’Amore, Nati per Essere Felici” scritto da Sandro Carriero. Un viaggio straordinario nel gioco della vita, tra amore, relazioni, problem solving e realizzazione personale. Sandro Carriero, laureato in discipline umanistiche, è un life coach, comunicatore e scrittore e si occupa di formazione personale e professionale per migliorare la qualità della propria vita in tutti i settori (lavoro, relazioni…) attraverso corsi, coaching, eventi dal vivo.

L’obiettivo è risvegliare le proprie potenzialità, manifestare i propri obiettivi, affrontare le problematiche della vita con una conoscenza pratica cosi da andare diretti verso le soluzioni e vivere la vita che sentiamo appartenerci. Nel 2001 ha fondato a Cesena l’Accademia delle Arti e Comunicazioni un centro per la crescita personale e professionale che ha come mission migliorare la qualità della propria vita a tutti i livelli. Con questa opera si propone di accendere i riflettori sul senso della vita, la gioia e la felicità, le relazioni ed i conflitti, ma anche le sofferenze come fonte di crescita personale, in un costante equilibrio emozionale.