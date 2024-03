Il 23 marzo alla Ubik di Potenza si presenta il libro su Bob Marley

Sabato 23 marzo, alle ore 18, presso la libreria Ubik in Via Pretoria a Potenza, verrà presentata la nuova edizione di “Bob Marley. Tutti gli uomini del Re” di Walter De Stradis, Arduino Sacco Editore. In questa edizione ampliata rispetto alla prima, ormai introvabile, uscita nel 2011, l’autore di questo libro ha deciso di raccontare la superstar del reggae, di recente oggetto di un film di grande successo (“Bob Marley: One Love”), in una chiave inedita. Sono i maggiori esponenti della scena reggae italiana, infatti, a parlare del loro mito, in una lunga serie di interviste appassionate, ironiche e commoventi. Un libro sul Re del Reggae, quindi, ma anche sulla scena di casa nostra.

Con l’autore dialogheranno Alberto Barra, Yvette Marchand e l’editore Arduino Sacco.

“Informiamo – fa sapere l’organizzazione in una nota – che la Arduino Sacco Editore non fornisce siti e-commerce compreso Amazon e IBS, in difesa degli esercizi commerciali. I nostri libri sono reperibili nelle librerie anche su ordinazione e sul nostro sito: www.arduinosaccoeditore.com”.