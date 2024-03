Violento impatto sulla Sicignano-Potenza a Vietri di Potenza, ferite due persone

Brutto incidente questa mattina sul raccordo autostradale Sicignano-Potenza, all’altezza di Vietri di Potenza poco prima del restringimento che porta sul viadotto “Pietrastretta” in direzione Potenza. Una Volkswagen Golf, con all’interno due persone di Vietri di Potenza, è andata prima a sbattere contro un muretto e poi ha concluso la sua corsa poco più avanti, per quello che sembra essere un incidente autonomo. Distrutta dall’impatto l’auto e ferite le due persone che erano all’interno. Sul posto è giunta la Polizia Stradale, Anas e due ambulanze del 118 Basilicata Soccorso. Le due persone sarebbero rimaste ferite in modo non grave anche se – come riferito da chi ha prestato i primi soccorsi – hanno perso del sangue. Necessario per entrambe il trasferimento al nosocomio potentino per le cure del caso. La persona che si trovava sul sedile posteriore si è ritrovata davanti. L’impatto è stato comunque violento. Il primo a prestare i soccorsi è stato un medico che si trovava imbottigliato nel traffico. A dare supporto anche alcune persone di Vietri che abitano da li a pochi passi e altri vietresi e pendolari che si stavano recando verso Potenza e Tito.

Ad assistere alla scena un camionista che si trovava a pochi metri. Lo stesso sta ricostruendo agli agenti della PolStrada quanto accaduto. Il traffico per circa un’ora ha subito un blocco e rallentamenti. Poco dopo le ore 9 è iniziato il deflusso delle auto. Al momento si registrano solo rallentamenti.

Claudio Buono