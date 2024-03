Picerno, questa sera iniziativa degli “Amici del M5S”. Verrà presentato un sondaggio partecipativo che ha visto rispondere 300 picernesi

“Siamo lieti di condividere con i cittadini picernesi i risultati del recente sondaggio partecipativo svolto nei mesi precedenti che ha visto una ampia partecipazione da parte della nostra comunità”. E’ questo l’annuncio del gruppo “Amici di Picerno del Movimento 5 Stelle”. “Il contributo dei Picernesi – continuano – è stato essenziale per comprendere meglio le esigenze e le opinioni dei cittadini”. Quasi 300 le persone che hanno partecipato al sondaggio in forma anonima e collaborativa. “Siamo lieti di condividere i risultati con tutta la cittadinanza”. L’appuntamento per l’iniziativa “Le vostre idee per una amministrazione condivisa del bene comune” è in programma questa sera presso la sala consiliare in piazza Plebiscit.