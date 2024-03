“Il Paradiso probabilmente di Elia Suleiman”, domani 19 marzo a Potenza terzo appuntamento con AltroCinemaPossibile

Terzo appuntamento per la XVII edizione di AltroCinemaPossibile, il cinema dei diritti, rassegna ideata e curata da Zer0971 Associazione di Promozione Sociale. Martedì 19 marzo alle ore 21 presso il Palazzo della Cultura in Via Cesare Battisti (Largo Pignatari, Potenza) sarà proiettato: Il Paradiso probabilmente di Elia Suleiman. ES fugge dalla Palestina in cerca di una patria alternativa, ma si rende conto che la Palestina lo segue come un’ombra. Quella che doveva essere la promessa di una nuova vita si trasforma in una commedia degli errori: non importa quanta strada percorra, da Parigi a New York, c’è sempre qualcosa che gli ricorda casa.

Il premiato regista Elia Suleiman ci regala una saga comica che esplora identità, nazionalità e senso di appartenenza, nella quale ES pone la domanda fondamentale: qual è quel luogo che possiamo veramente chiamare casa? Menzione speciale della giuria al Festival di Cannes 2019, Lumiere Awards 2020.

Per assistere alle proiezioni occorre munirsi della “AltroCinema Card” versando un contributo associativo di € 10 (ingresso film singolo: € 4) presso “Libreria Kiria” in Viale Dante n.88 o da Assurd in Vico Stabile (centro storico) a Potenza.

Per informazioni: info@zer0971.org – Whatsapp: 351 0493109 (Elia).