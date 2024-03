Berlino, l’attrice lucana Roberta La Guardia in scena al cinema Click con un monologo di Franca Rame e Dario Fo

Si terrà venerdì 8 marzo 2024 presso il cinema CLICK Kino di Berlino, l’evento-reading teatrale “Abbiamo tutte la stessa storia” interpretato dall’attrice Roberta La Guardia. L’evento è stato organizzato dalla Federazione delle Associazioni Lucani in Germania in collaborazione con l’Associazione Lucani di Berlino e l’Associazione culturale “Collettivo Artistico dei Realisti Visionari”. Da sempre l’otto marzo è una giornata densa di eventi volti tesi rivendicare la necessità di uguaglianza e rispetto per le donne.

Un argomento triste su cui numerose battaglie sono già state fatte e molte si rivelano ancora necessarie. E tra le maggiori esponenti di una sensibilizzazione autentica verso le tematiche dell’oppressione femminile, non può non essere ricordata Franca Rame. Attrice di enorme talento, ma anche scrittrice e regista insieme al marito Dario Fo, Franca Rame viene ricordata per le numerose battaglie civili durante gli anni settanta e per il monologo “Lo stupro”, fatto reale che l’attrice ha avuto il coraggio di esorcizzare nell’atto creativo, affermandosi come icona di coraggio e progresso civile. E la sua opera rivive attraverso le interpreti del teatro contemporaneo come Roberta C. La Guardia , attrice produttrice, regista ed interprete dal 2016 della pièce teatrale “ Franca. Omaggio a Franca Rame”, spettacolo ufficialmente autorizzato dalla famiglia Fo.

Dopo un tour in Italia, Germania ed Inghilterra, Roberta C. La Guardia ritorna a Berlino con il reading del monologo “Abbiamo tutte la stessa storia”, scritto a quattro mani dalla coppia Rame-Fo. Il monologo fa parte dell’opera teatrale “Tutta casa letto e chiesa”, edita nel 1977 e rappresentata con grande successo in Italia e all’estero. Dopo il monologo, l’attrice di origini lucane dialogherà con Anna Picardi, presidente della Federazione delle Associazioni Lucani in Germania, sull’ampio tema della condizione femminile. A conclusione dell’evento, una delle migliori distillerie del mondo, la Nonnino, offrirà l’aperitivo Nonnino accompagnato da un tipico buffet lucano.

Per info e prenotazioni telefonare o inviare un messaggio al nr. 01791013480 o al nr. 01727651066.