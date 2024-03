Mattanza di bovini sulla linea ferroviaria. Sospesa la circolazione a Baragiano dopo l’impatto del treno con gli animali

È sospesa da alcune ore la linea ferroviaria sulla tratta Salerno-Potenza. La causa è dovuta all’investimento sulla linea di alcuni animali, almeno una decina di bovini, da parte del treno in un tratto tra Baragiano e Picerno. Più precisamente, il tutto è avvenuto all’altezza della stazione Franciosa di Baragiano. Si tratta dell’Intercity Roma-Taranto, che ha terminato la sua corsa a Baragiano. Decine di passeggeri hanno potuto proseguire il viaggio con il servizio sostitutivo messo a disposizione da Trenitalia.

La circolazione da diverse è ancora sospesa mentre in corso l’intervento dei tecnici. Sul posto sono operativi i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Pescopagano anche per la rimozione delle carcasse, prese in consegna dal servizio veterinario.

Serviranno, a quanto pare, ancora alcune ore per il ripristino della linea.

AGGIORNAMENTO ORE 01:00 – La circolazione sulla stratta è stata ripristinata.

Claudio Buono