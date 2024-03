Dall’idea all’impresa, trasformare idee in progetti concreti, sogni in occasioni di lavoro. La storia dell’impresa lucana Exeo Lab

Un hub di innovazione che promuove la cooperazione transnazionale e la crescita sostenibile

Trasformare idee in progetti concreti, sogni in occasioni di lavoro. E’ questo che, in estrema sintesi, fa Exeo Lab: un incubatore di imprese e di innovazione che crea opportunità vantaggiose per le aziende e gli investitori. Analisi di mercato, ricerche di fondi, progettazione e supporto tecnologico basato sull’innovazione e l’internazionalizzazione. L’azienda nasce dieci anni fa grazie all’intuizione a alla professionalità di Anna Maria Gentile e Nicola Vita, rispettivamente Ceo e Head of international project area di Exeo Lab, e ha già maturato una solida esperienza nei servizi di consulenza a enti pubblici e privati, in particolare nei settori dello sviluppo sostenibile, dell’economia sociale e dell’inclusione sociale e lavorativa.

Attualmente Exeo Lab ha 40 progetti all’attivo e collabora con oltre 150 organizzazioni in tutta Europa. Anna Maria Gentile e Nicola Vita ci raccontano come nasce e come si sta evolvendo la loro impresa.

ASCOLTA IL PODCAST CLICCANDO QUI