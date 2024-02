Autobus con 40 studenti fuori strada. Autista ferito e una persona grave in rianimazione

Un pullman con a bordo una quarantina di studenti tra i 15 e i 18 anni diretti a Potenza, questa mattina alle ore 7, è finito fuori strada per poi ribaltarsi su un lato a Baragiano, dopo essere andato a finire in una cunetta e contro il guardrail per duecento metri. L’incidente è avvenuto lungo la Strada Provinciale 83 appena fuori l’abitato di Baragiano Scalo. Sul posto i Carabinieri, sanitari del 118 Basilicata Soccorso e i Vigili del Fuoco.

Decine gli studenti sotto shock. Il bus sarebbe finito fuori strada dopo aver incrociato un automobile (che aveva appena sorpasssto un furgone, secondo i testimoni) al fine di evitarla in una curva.

La persona ferita in modo grave è un uomo di Tito, un 40enne a bordo dell’auto, rimasto incastrato tra le lamiere. Utilizzate cesoie e divaricatori in dotazione ai Vigili del Fuoco, che sono intervenuti con più squadre e mezzi e con sedici unità, per liberare l’uomo. Che è stato trasferito con urgenza al San Carlo di Potenza. Adssso si trova nel reparto di rianimazione in prognosi riservata. In Ospedale anche 14 tra gli studenti, nessuno grave ma solo con ferite guaribili in pochi giorni.



Ferite gravi riportate anche dall’autista del bus. Ha riportato una lesione alla colonna lombo-sacrale, che richiederà un intervento chirurgico dopo un periodo di osservazione. Si tratta di un’autista della Liscio di 33 anni. Grazie all’intervento immediato del conducente e dei colleghi giunti in soccorso, è stato possibile evacuare tutti i passeggeri attraverso il lunotto posteriore e la botola di emergenza.

L’azienda si è messa a disposizione per qualsiasi necessità o assistenza.

“Esprimo solidarietà e vicinanza alle famiglie degli studenti e dei lavoratori a bordo del pullman che questa mattina si è ribaltato all’altezza di Baragiano scalo”. Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi dopo aver appreso la notizia dell’incidente nel quale sono rimasti coinvolti circa quaranta passeggeri. “Sono in costante contatto con il sindaco di Baragiano e con la struttura ospedaliera di Potenza per avere aggiornamenti sulle condizioni di salute dei feriti. Seguirò con attenzione l’evolversi della situazione”.

“Sono vicina ai ragazzi rimasti coinvolti nell’incidente del pullman a Baragiano, in Basilicata, e alle loro famiglie per i momenti di grande apprensione che avranno certamente vissuto. Siamo tutti sollevati che non vi siano state conseguenze gravi. Un grazie doveroso va ai soccorritori e un augurio di pronta guarigione al conducente dell’automobile che è rimasto ferito”. Lo ha dichiarato il Ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa Elisabetta Casellati.

“Questa mattina un autobus con a bordo studenti è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Baragiano. La mia vicinanza agli studenti, alle loro famiglie e a tutti i coinvolti. Sono in costante contatto con le autorità e i servizi di emergenza per gestire la situazione e offrire tutto il supporto necessario. Nel frattempo, sono in corso accertamenti per determinare le cause dell’incidente”.

Così in una nota l’assessore regionale alle infrastrutture Dina Sileo.

Claudio Buono