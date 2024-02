A Potenza Iran, Siria, Palestina, Trieste protagoniste della XVII edizione di AltroCinemaPossibile dal 5 marzo al 2 aprile

Iran, Siria, Palestina, Trieste protagoniste della XVII edizione di AltroCinemaPossibile il cinema dei diritti, rassegna ideata e curata da Zer0971 Associazione di Promozione Sociale. Al Palazzo della Cultura in Via Cesare Battisti 22 (in centro storico a Potenza) da martedì 5 marzo al 2 aprile saranno proiettati cinque appuntamenti con film di qualità sul tema dei diritti umani. Ingresso ed accoglienza ore 20.30, proiezione ore 21 Per assistere alle proiezioni occorre munirsi della !AltroCinemaPossibile Card” versando un contributo associativo di € 10 (ingresso film singolo € 4) presso !Libreria Kiria” in Viale Dante n.88 o da Assurd in Vico Stabile (centro storico) a Potenza. Per informazioni: info@zer0971.org Whatsapp: 351 0493109 5 marzo Gli orsi non esistono Un film di: Jafar Pahani con: Jafar Pahani, Naser Hashemi, Vahid Mobasheri Drammatico – Iran 2022 – durata:102 min. Premio speciale della giuria mostra del Cinema di Venezia 3 nomination NSFC 2023 Due storie d”amore parallele, in entrambe gli innamorati sono tormentati da ostacoli nascosti e ineluttabili. Jafar Panahi continua a esporsi in prima persona senza timore alcuno. 12 marzo Nezouh – Il buco nel cielo Un film di: Soudade Kaadan con: Hala Zein, Linda Alloush, Samir al Masri Drammatico – Siria, Gran Bretagna, Francia 2022 – durata: 100 min. 2 nomination British Independent Film Awards 2022 Nezouh: in arabo, spostamento di anime, acqua e persone. Il ritratto empatico e delicato di una famiglia tra fiaba e realtà: un inno alla speranza e al potere dei sogni. 19 marzo Il paradiso probabilmente Un film di: Elia Suleiman con: Elia Suleiman, Gael Garcia Bernal, Holden Wong Commedia – Francia 2019 – durata: 97 min. Menzione speciale della giuria Festival di Cannes 2019 Miglior co-produzione internazionale Lumiere Awards 2020 Il regista parte dalla Palestina per un viaggio ma si rende conto che la Palestina lo segue come un”ombra: da Parigi a New York c’è sempre qualcosa che gli ricorda casa. 26 marzo Trieste è bella di notte Un film di: Matteo Calore, Stefano Collizzolli, Andrea Segre Documentario – Italia 2023 – durata: 75 min. Il confine tra Italia e Slovenia è sulle colline, sopra Trieste. Una narrazione efficace e senza fronzoli dei flussi migratori: per qualcuno è l”inizio di un sogno, per altri di un incubo. 2 aprile 200 metri Un film di Ameen Nayfeh con: Ali Suliman, Anna Unterberger, Motaz Malhees Drammatico – Palestina, Giordania, Qatar 2020 – durata: 83 min. Miglior Film Premio del Pubblico Giornate degli Autori/Venezia 77 Miglior Film Festival di Siviglia Miglior Film e Miglior Regia Thessaloniki Film Festival Un marito e una moglie sono separati da duecento metri che non possono oltrepassare, quando il figlio starà male però, l”uomo farà di tutto per abbattere il muro.