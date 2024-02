Assemblea annuale di Ente Pro Loco Basilicata con istituzioni ed enti del Terzo Settore per la nuova programmazione. Appuntamento a Rivello

Si svolgerà a Rivello, sabato 2 Marzo con inizio alle ore 9:30 presso il seicentesco Convento di Sant’Antonio da Padova, l’assemblea regionale annuale dell’Ente Pro Loco Basilicata Aps incentrata sul tema “Promotori di turismi e territori – Custodi di tradizioni e storie” organizzata in collaborazione con la Pro Loco Rivello Aps e il patrocinio del Comune di Rivello, dell’ Anci Basilicata, del Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’ Agri Lagonegrese, dell’ Apt Basilicata e della Regione Basilicata. All’appuntamento annuale delle Pro Loco lucane affiliate alla Rete Associativa di Terzo Settore Ente Pro Loco Italiane Aps prenderanno parte il Sindaco di Rivello Franco Altieri, il Direttore Apt Basilicata Antonio Nicoletti, il Presidente del Gal “La Cittadella del Sapere” Francesco Muscolino, la Presidente del Parco Appennino Lucano Rosita Gerardi, la Presidente della Pro Loco Rivello Aps Carmela Florenzano e Luisa Filizzola dell’Ufficio per le politiche dei Sistemi Culturali, Turistici e della Cooperazione della Regione Basilicata.

“L’ Ente Pro Loco Basilicata costituito a fine ottobre dell’anno 2022 si sta consolidando su tutto il territorio lucano – sottolinea il Presidente regionale Rocco Franciosa – dopo l’iscrizione al Runts, il protocollo d’intesa con l’ Anci Basilicata e il riconoscimento legislativo da parte della Regione Basilicata quale organismo di rappresentanza, coordinamento e assistenza delle Pro Loco affiliate Epli siamo concentrati a profondere maggiore impegno sulle politiche associative rivolte a rafforzare importanti sinergie territoriali con le istituzioni e gli altri enti del terzo settore per un nuovo modo di fare Pro Loco nella promozione sociale, culturale e turistica. In occasione dell’assemblea regionale – continua Rocco Franciosa, Presidente Ente Pro Loco Basilicata – saranno consegnate in segno di gratitudine le benemerenze ai soci fondatori che hanno contribuito alla nascita dell’ ente lucano affiliato a Ente Pro Loco Italiane e ai Presidenti delle Pro Loco per il costante impegno nella custodia e promozione dei valori naturali e artistici del patrimonio culturale lucano”.

All’assemblea interverranno Alessandro Balsamo, Presidente Collegio dei Probiviri, Gaetano Vitale, segretario regionale che illustrerà il Bilancio Consuntivo anno 2023 e la vicepresidente regionale Maria Teresa Romeo che presenterà le iniziative legate al concorso nazionale “Eplibriamoci” promosso in occasione della Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore indetta dall’Unesco. A seguire previsti gli interventi dei rappresentanti dei partners dell’Ente Pro Loco Basilicata Aps tra i quali Vito Santarcangelo, Amministratore iInformatica srl e Ideatore del Realverso Lucanum – Metaverso della Sostenibilità, Rossella Centrone Presidente Club Unesco del Vulture, Pietro Micucci Fondatore de “La Clinica dei Paesi”, Giuseppe Barberino, Presidente OCCSE Magna Grecia, Massimo Cavallo Presidente “Al Parco – Carnevale di Satriano”, Lucia Palermo Presidente “Lucane Avventure Aps”, Francesco Romagnano Presidente “Io Potentino – Magazzini Sociali”, Giovanni Tufaro Presidente “Terranovart Aps”, Isabella Briglia Presidente “Associazione ALBA Aps”, Emma Gagliardi Responsabile Associazione Eventi Green Aps e Manager di Eventi Sostenibili, e Franc Arleo autore di Lucus e Direttore della prima collana di Geosofia in Italia.