Vietri di Potenza avrà il suo Museo. Consegnati i lavori, verrà realizzato nel centro storico

Vietri di Potenza avrà il suo museo e sono stati consegnati i lavori da parte del Comune all’azienda che li realizzerà presso il Palazzo Renzi (ex sede municipale) a pochi passi dalla Chiesa Madre e piazza del Popolo.

I lavori grazie a un finanziamento ottenuto dall’amministrazione comunale tramite il “Bando Borghi” della Regione Basilicata a sostegno dei progetti che hanno ottenuto un punteggio alto in un bando del PNRR. L’importo assegnato al Comune vietrese è pari a 537 mila euro.

“Dobbiamo essere felici ed orgogliosi perché si tratterà di un’opera pubblica che garantirà diversi importanti vantaggi alla nostra comunità”, ha dichiarato il Sindaco Christian Giordano, che ha aggiunto: “Sono orgoglioso perché finalmente la Comunità Vietrese avrà a disposizione un nuovo polo culturale che ci permetterà di recuperare la nostra memoria storica e a non disperdere le potenzialità di sviluppo materiale ed immateriale”.

Grazie a questo importante lavoro, prioritariamente verrà recuperato un edificio di pregio (ex sede municipale), in pieno centro storico, che da oltre 40 anni si trova in uno stato di degrado. Inoltre, finalmente si avrà la possibilità di far rientrare a Vietri di Potenza diversi beni culturali che attualmente sono custoditi presso altri Musei della Basilicata, a partire dagli straordinari affreschi ritrovati presso l’Oratorio di San Giovanni. In più, verrà realizzata una sala sarà dedicata alla fruizione di contenuti interattivi che permetterà, tra l’altro, di integrare e migliorare nel tempo qualsiasi tipo di esperienza multimediale.

“Il Museo – ha svelato il Sindaco – ospiterà un’altra sala allestita per ospitare convegni, eventi culturali, celebrazioni ecc. Locali che serviranno a dare al nostro Comune. Ringrazio gli altri amministratori comunali, il Resp dell’Ufficio Tecnico, gli uffici, i progettisti, la Direzione Lavori e tutti coloro che stanno lavorando assiduamente sull’iniziativa”.