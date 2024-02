L’Arte di Yasmina Reza al Teatro Anzani di Satriano di Lucania. L’appuntamento è per oggi pomeriggio

Domenica 25 febbraio, alle ore 18:00, per la stagione teatrale di Satriano di Lucania, al Teatro Anzani va in scena “Arte”, brillante commedia che, partendo da una discussione sull’arte contemporanea, esplora i temi dell’oggettività e della soggettività, del giudizio e del pregiudizio, e soprattutto dell’amicizia, con leggerezza mai banale.

La pièce, tradotta da Luca Scarlini e scritta dalla celebre drammaturga franco-iraniana Yasmina Reza, è stata premiata con il Molière per il teatro. Prodotto da Astelizze Teatro e diretto da Alba Porto, lo spettacolo ha come protagonisti Mauro Bernardi, Elio D’Alessandro (anche autore delle musiche) e Alessandro Cassutti che interpretano tre amici di lunga data, tre tipi umani radicati nelle proprie certezze, tre modi diversi di vedere – o non vedere – lo stesso quadro.

Se in molte amicizie tra uomini, l’equilibrio viene turbato dall’entrata in scena di una donna, qui a muovere la vicenda è invece l’acquisto da parte di Serge di una tela bianca pagata l’ingente somma di duecentomila euro. La fantomatica opera d’arte scoperchia magagne e piccole ipocrisie, celate da anni d’amicizia di facciata e scatena un valzer di piccole malignità e cortesie, rotture e riconciliazioni.

Le dinamiche dell’amicizia vengono esplorate attraverso dialoghi brillanti e situazioni quotidiane, dove sincerità e cinismo si mescolano sottilmente. La maestria della narrazione, l’eccellenza delle interpretazioni e la regia attenta a dosare il tutto, mantengono lo spettatore sempre coinvolto. Le risate, di volta in volta sarcastiche, isteriche, complici, fungono da metronomo per seguire lo sviluppo della trama, rivelando in modo subdolo i pensieri nascosti dei personaggi. La comicità si trasforma in un’energia contagiosa: battute incalzanti, ritmo serrato e gag intelligenti rendono lo spettacolo irresistibile.

La stagione teatrale è organizzata dal Comune di Satriano di Lucania con la collaborazione dell’Associazione Piccoli Teatri e con il contributo del Programma Operativo Val d’Agri. La rassegna continuerà il prossimo 9 marzo con “En un Tando la Vida” spettacolo di tango argentino con orchestra dal vivo.