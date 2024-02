I panificatori del Potentino fanno rete per far sentire la loro voce sulle difficoltà del settore

I panificatori del Potentino hanno deciso di mettersi insieme, fare unione, e costituire una associazione con l’apporto di Confcommercio per far sentire la loro voce sulle difficoltà che incontrano nel settore di competenza. E’ questo quanto venuto fuori da un incontro che si è svolto nei giorni scorsi, su iniziativa di una panificatrice, Maria Pia Laurino, che ha chiamato a raccolta i colleghi per affrontare e discutere delle annose problematiche che attanagliano la categoria. Dall’incontro – fanno sapere – “è emersa la volontà di costituire anche nella provincia di Potenza l’Assipan (Associazione Italiana Panificatori) – Confcommercio imprese – al fine di rappresentare e convogliare le istanze, le problematiche ed i bisogni comuni della categoria”. All’incontro ha partecipato anche Angelo Lovallo, presidente della Confcommercio di Potenza.

Quest’ultimo si è mostrato si dà subito disponibile a recepire le istanze dei panificatori, dando ampia collaborazione. All’incontro hanno partecipato anche l’avv. Armando Dereviziis ed il consulente Lamberto Scavone. “La loro presenza – fanno sapere i panificatori – è stata richiesta al fine di fornire assistenza giuridico fiscale agli adempimenti burocratici per la futura costituzione dell’associazione”.

Soddisfazione è stata espressa da Maria Pia Laurino, promotrice dell’iniziativa, “per la partecipazione e l’ interesse mostrata a tale iniziativa da parte dei colleghi, auspicando ulteriori adesioni finalizzate alla concretizzazione di quanto affrontato e discusso nell’ incontro”.

