Violento impatto sul Raccordo Sicignano-Potenza a Vietri di Potenza. Ma nessuna traccia degli occupanti della Stelvio

Auto incidentata in mezzo alla strada, ma nessuna traccia del conducente e degli eventuali occupanti. E’ successo questa notte sul raccordo autostradale Sicignano-Potenza, all’altezza del viadotto Carpineto nei pressi della contrada di Vietri di Potenza che porta lo stesso nome del viadotto progettato dall’ing. Riccardo Morandi. L’auto ritrovata è una Alfa Romeo Stelvio, che in prossimità di uno scambio di carreggiata è stata ritrovata al centro della strada, con danni importanti a seguito probabilmente di un violento impatto e con gli pneumatici saltati.

Ad accorgersi per primi dell’auto alcuni operai di Stellantis diretti dal Potentino a Pomigliano d’Arco per il turno lavorativo. Che si sono preoccupati e volevano prestare i soccorsi, ma una volta vicino l’auto, non hanno trovato nessuno. Sul posto subito dopo è arrivata la Polizia Stradale di Potenza, che ha avviato tutti gli accertamenti del caso. Nessuna traccia di eventuali persone alla guida dell’auto e, stando ai primi rilievi, nemmeno presenza di sangue o quant’altro che possa far pensare a un ferimento.

Probabilmente, si tratta di un auto rubata sul territorio lucano stesso stanotte. Oppure, utilizzata per mettere a segno furti sul territorio. Chi era all’interno dell’auto o si è dileguato tramite i terreni delle vicine contrade vietresi o è stato prelevato da un’altra auto.

Al momento, massimo riserbo da parte della Polizia che ha avviato tutte le indagini del caso per fare chiarezza su quanto accaduto.

Claudio Buono