Come organizzare la migliore serata di bingo?

Come si fa a organizzare la migliore serata di bingo? Ti aiutiamo a raccogliere tante idee per passare una bella serata in compagnia dei tuoi amici o della tua famiglia con un budget piccolo e tanto divertimento!

La migliore serata di bingo, organizzala tu!

Una partita in compagnia rappresenta per tutti una di quelle cose davvero irrinunciabili, un must delle vacanze natalizie e non! Permette infatti di trascorrere dei momenti in compagnia, senza troppe preoccupazioni e concedersi anche un momento di stacco dalle mangiate che spesso si fanno in compagnia, dal panettone all’anguria. Non serve nemmeno avere un grosso budget a disposizione per divertirsi, si può tranquillamente utilizzare materiale di recupero e coinvolgere tutta la famiglia nella realizzazione (per passare una giornata piovosa o al contrario troppo afosa, è l’ideale!). In questo breve articolo vi insegneremo come funziona una partita bingo e come farla perfetta con gli amici, divertendosi con alcune cose che tutti abbiamo in casa:

scatole vuote di cartoncino o cartone

un righello, anche piccolo

pennarelli colorati

fogli (anche se sono scritti da una parte, utilizzeremo l’altra)

un sacchettino

Creiamo il nostro bingo

Per prima cosa, possiamo iniziare a realizzare le cartelle. Ne possiamo creare una che poi ci servirà da modello per le altre. Con l’aiuto del righello, facciamo dei rettangoli di cartoncino abbastanza grandi per appoggiarci poi i fagioli, le monetine o le bucce di mandarino. Una volta fatta la prima cartella, ti basterà utilizzarla come modello e tagliare le altre della stessa misura (per fare veloce, sovrapponi piú cartoncini e otterrai tante cartelle di bingo in un colpo solo). Tagliate tutte le cartelle, con l’aiuto del pennarello e del righello, sarà poi necessario dividere lo spazio delle cartelle di bingo in 9 colonne e 3 righe orizzontali. In questo modo otterrai 27 caselline, ma solo 15 caselline dovranno contenere un numero del bingo (disposti in 9 colonne e 3 righe). Un piccolo schema: nella prima colonna dovrete mettere i numeri dall’1 al 9, nella seconda dal 10 al 19 e così via! Per quanto riguarda i numeri, puoi metterli a tuo piacimento ricordando comunque che solitamente una serie di 6 cartelle dovrebbe contenere tutti i 90 numeri del bingo, sparsi tra le singole cartelle. C’è anche da preparare il cartellone, ma quello è più facile da realizzare, perché si tratta di un cartoncino o foglio molto grande che dovrai dividere in 90 caselle. Il tabellone può essere realizzato in molti modi e personalizzato anche con i simboli della smorfia corrispondenti, così quando chiamerai il numero del bingo non correrai il rischio di dimenticarti il significato (effetto sorpresa assicurato, non svelare il trucco fino a che non se ne accorgono!).

A questo punto mancano solo i numeri del bingo da estrarre, scrivili su un foglio (e non fare scherzi, scrivili tutti altrimenti il tuo migliore amico non vincerà mai il bingo con il suo numero preferito se non lo metti dentro al sacchetto). Poi ritaglia tutti i numeri del bingo, piegali e mettili dentro al sacchetto che tradizionalmente si chiama panariello per estrarli. Fai in modo che esternamente non si possano riconoscere (ad esempio, non fare il numero 1 del bingo verde per distinguerlo dagli altri!). A questo punto non manca nulla, puoi iniziare a giocare a bingo come in una vera sala bingo e divertirti con i tuoi amici.

Ancora un piccolo ma importantissimo aspetto: prendete dei fagioli oppure della frutta secca per segnare sulla vostra cartella del bingo il numero estratto, sperando di averlo naturalmente. Si passa ora all’operazione fondamentale: estrarre i numeri del bingo dal panariello e annunciarli. Una volta scelta la persona preposta, se voleste fare una variazione potreste provare a fargli dire il tutto in maniera fantasiosa, magari imitando la voce di qualcuno di famoso o di un partecipante alla partita! Quando un giocatore raggiunge ambo, terna, quaterna, cinquina o bingo ad alta voce lo griderà e con spirito collaborativo tutti gli altri astanti si complimenteranno con lei o lui.

Alcuni consigli per movimentare un po’ il bingo

premi bingo: raccogli qualche monetina da ognuno dei partecipanti, possibilmente lo stesso importo (più le monetine sono piccole, meglio è, in questo modo ne avrai tante e potrai distribuirle meglio tra i vari premi messi in palio). Si gioca per ambo, terna, quaterna, cinquina e bingo. Metti in palio anche disegni fatti dai piccoli di casa, biscotti, premi a sorpresa, caramelle, libri che non leggi più, campioncini di profumi e creme, figurine divertenti. Come ti dicevo, non è necessario un grande budget per divertirsi! Anche un premio brutto può essere una bella idea, farà ridere tutti, soprattutto se rimane una sorpresa o se lo presenti come superpremio del bingo!

Personalizza le cartelle del bingo sul retro con qualche simbolo della smorfia oppure con qualche bella frase che possa rallegrare la giornata. Ecco qualche esempio:

“Sinonimi di felicità: gioia, beatitudine, panino alla nutella, pizza e bonifico”

“Se vostro marito dice che lo aggiusterà, lo aggiusterà! Non c’è bisogno di ripeterlo ogni sei mesi!”

“Le mie giornate sono fatte di tre momenti: che sonno, che fame e…che ansia!”

“I parenti sono come le scarpe: più sono stretti e più ti fanno male”

“Una donna che ha ragione, ha ragione. Un uomo che ha ragione è single”

“L’altro giorno: termine utilizzato per indicare un giorno che può variare da ieri a sette anni fa”

“Una vera mamma appena ti vede ti dice: mi guardi che cosa ho combinato al cellulare?”

“La palestra se vuole viene lei da me”

Vedrai che la giornata, sia quella della preparazione, sia quella dedicata al gioco del bingo, trascorrerà in allegria e tutti si divertiranno, regalerai un bel ricordo e un sorriso a tutti!

La partita perfetta se i tuoi amici sono lontani

E se i tuoi amici sono lontani? Lo sai che si può giocare a bingo anche se vi trovate in città diverse, in viaggio oppure uno dei due è in vacanza? Niente di più facile: basta collegarsi a uno dei tanti siti di gioco di bingo disponibili online, aprire un conto gioco e darsi appuntamento nelle tante chat online che il sito tombola.it mette a disposizione dei propri giocatori, sia che tu sia un veterano, sia che tu sia un novellino.