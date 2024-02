80 anni fa la tragedia del Treno 8017 a Balvano. Domani 8 febbraio iniziativa dell’IIS Einstein-De Lorenzo al Don Bosco di Potenza

Giovedì 8 febbraio, dalle ore 9,30 sino alle ore 13,00, presso il cineteatro “Don Bosco” di Potenza, in occasione dell’ottantesimo anniversario del disastro ferroviario di Balvano, si svolgerà il convegno “Balvano 1944-2024, Luce, dignità e memoria per le vittime della Galleria delle Armi.”, organizzato dall’’IIS “Einstein-De Lorenzo” di Potenza, con il patrocinio della Regione Campania, del Comune di Potenza, della Provincia di Potenza, del Comune di Balvano e con il patrocinio e il contributo della Regione Basilicata. Il convegno avrà a oggetto quanto accaduto durante la notte tra il 2 e il 3 marzo 1944, quando un treno merci proveniente da Battipaglia (nato però a Napoli) si fermò all’interno della Galleria delle Armi, in prossimità della stazione di Balvano e quasi tutti gli occupanti dei vagoni, (molti abusivi, trattandosi di un treno merci), persero la vita a causa del monossido di carbonio sprigionato dalla combustione del carbone, combustibile utilizzato per far muovere la locomotiva. Il treno merci 8017 si fermò all’interno del tunnel e non riuscì a proseguire in quanto troppo pesante per la pendenza della linea. I tentativi falliti di smuovere il mezzo messi in atto dalle due locomotive produssero elevate quantità di gas di scarico tossici che provocarono il decesso di circa 600 persone. Il convegno ripercorrerà quanto accaduto quella notte di ottanta anni fa ed avrà la finalità principale di perpetrare la memoria dei tragici fatti, ricordando e dando luce alle vittime, il cui numero, tra l’altro, è rimasto imprecisato a causa dell’incertezza sui viaggiatori e sul destino dei corpi dopo la rimozione delle macchine.

La decisione di dedicare un momento di studio alla tragedia di Balvano, il più grave disastro ferroviario europeo, è nata dalla constatazione della scarsissima conoscenza dei fatti tra i giovani studenti del nostro istituto e, in generale, tra i giovani lucani. Balvano è un centro poco distante da Potenza, noto in regione per i gravi fatti legati al terremoto del 1980 ma ignoto ai più come teatro del terribile incidente ferroviario in cui a perdere la vita furono persone già stremate dalle fatiche della guerra e dalla fame. La mattinata di studi avrà essenzialmente il fine che abbiamo sintetizzato nel titolo del convegno: restituire luce, dignità e memoria a quei padri, alle madri, ai figli innocenti che, passati dal sonno alla morte, in molti casi non furono nemmeno censiti. Dopo i saluti istituzionali da parte del Dirigente Scolastico, della dottoressa Claudia Datena (Ufficio Scolastico Regionale) e degli altri rappresentanti istituzionali invitati (Presidente della regione Basilicata, Presidenza della regione Campania- in attesa di conferma-, Presidente della Provincia di Potenza, Sindaco di Balvano PZ, Sindaco di Potenza), gli studenti eccellenti del nostro istituto esporranno le relazioni, frutto di un lavoro di ricerca svolto in collaborazione con i docenti, aventi i seguenti argomenti:

Ricostruzione storica dei fatti e focus sulle biografie di alcune delle vittime (con la supervisione del Dipartimento di Lettere) La meccanica delle locomotive a vapore (con la supervisione del Dipartimento di Meccanica) Gli effetti del monossido di carbonio sulla salute umana (con la supervisione del Dipartimento di Chimica) L’importanza delle metodologie e dei dispositivi di telecomunicazione nei moderni sistemi di trasporto (con la supervisione del Dipartimento di Informatica e Telecomunicazioni) I moderni sistemi di sicurezza in uso nel trasporto ferroviario ( con la supervisione del Dipartimento di Elettronica ed Elettrotecnica e la collaborazione di Hitachi Rail STS di Tito Scalo, PZ)

La sicurezza all’interno delle gallerie (con la supervisione del Dipartimento di Costruzioni, Ambiente, Territorio).Le relazioni saranno arricchite da contributi multimediali di approfondimento (video di documentazione, interviste ai famigliari) realizzati dai docenti e dagli studenti durante l’anno di preparazione del convegno, grazie alla consultazione di documenti storici presenti nell’Archivio di Stato di Potenza, nella Stazione dei Carabinieri di Balvano, negli archivi di alcuni dei Comuni di origine delle vittime.

Le conclusioni del convegno saranno affidate all’avvocato Gianluca Barneschi, studioso del disastro e autore del libro “Il disastro dimenticato Treno 8017 Balvano 1944″ Il convegno sarà seguito dagli studenti delle scuole superiori di secondo grado della città di Potenza, dagli alunni della scuola media di Balvano, da una rappresentanza delle famiglie delle vittime del disastro e dai cittadini che vorranno prendere parte ai lavori.