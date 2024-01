Potentino, negli ultimi tre anni la Guardia di Finanza ha sequestrato 28mila euro falsi

Lo ha reso noto il comando provinciale delle Fiamme Gialle, al termine di un corso di formazione per i militari presso la sede della Banca d’Italia del capoluogo lucano, “in attuazione del protocollo d’intesa stipulato a livello centrale tra le due istituzioni”. “Più in dettaglio – è scritto nella nota – nel capoluogo e in provincia è stata riscontrata prevalentemente la spendita di banconote false presso esercizi commerciali, soprattutto quelli facenti parte della grande distribuzione. Negli ultimi tre anni la Guardia di Finanza ha sequestrato in provincia di Potenza banconote falsificate “per un controvalore di circa 28 mila euro”.

I tagli maggiormente interessati sono i ‘pezzi’ da 50 euro (ne sono stati sequestrati 264 per un valore di 13.200 euro), seguiti da quelli da 20 euro (218 esemplari per un corrispondente valore di 4.360 euro) e quindi da 100 euro (99 biglietti per un corrispondente valore di 9.900 euro); restano marginali i casi che hanno riguardato le banconote con tagli da dieci euro (39 pezzi) e da cinque euro (5 pezzi). All’esito degli accertamenti le banconote contraffatte vengono destinate al processo di smaltimento mediante la loro distruzione”.

