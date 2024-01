Compleanno da record a Sant’Angelo Le Fratte. Nonna Rosa spegne 101 candeline

Nuovo compleanno da record nel Potentino. Ha spento oggi ben 101 candeline nonna Rosa Mastroberti a Sant’Angelo Le Fratte. La terra lucana, in particolare con il Potentino, si conferma sempre più terra di longevità. La signora Rosa Mastroberti, nata a Sant’Angelo Le Fratte il 24 gennaio 1923, abita in località Isca, poco fuori dal centro abitato.

Ha tre figli, Vincenza, Maria e Adriano, e diversi tra nipoti e pronipoti. Come in occasione dei cento anni lo scorso anno, anche quest’anno tutti ad abbracciare nonna Rosa per il compleanno da record. Lei è curata con amore dai suoi familiari e parenti, sta abbastanza bene nonostante l’avanzata età e non lascia mai il suo bastone.

Auguri nonna Rosa!

Claudio Buono