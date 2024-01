Domani il Ministro del Made in Italy Adolfo Urso ospite a Potenza. Appuntamento alla Camera di Commercio

Presso la Camera di Commercio, confronto tra attori locali e nazionali con la partecipazione del responsabile del dicastero delle Imprese e del Made in Italy

Venerdì 19 gennaio presso la Camera di Commercio della Basilicata (Corso XVIII Agosto, 34 – Potenza) si svolgerà Innovation Gate – Un adito verso il futuro, con lo sguardo al presente e le radici nel passato: convegno promosso dal vice sindaco e assessore comunale ai lavori pubblici del capoluogo lucano Michele Napoli, in veste di consigliere del Ministro Urso per le iniziative legate allo sviluppo del Mezzogiorno. Alle ore 10.30 previsto il primo talk con attori locali a confronto, a seguire alle ore 11.30 il secondo con interventi nazionali sul tema “prospettive di sviluppo: le sfide per il sistema paese”.

Partecipa il Ministro Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.