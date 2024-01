Si comunica che sul sito dell’Agenzia Regionale per il Lavoro (ARLAB) è stato pubblicato l’avviso per l’avviamento a selezione per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 5 unità lavorative con la qualifica di Autista – Operatore tecnico cat. B – presso la Regione Basilicata. Info e modulistica al seguente link qui di seguito.

CLICCA QUI L’AVVISO PUBBLICO E LO SCHEMA DI DOMANDA