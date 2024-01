Matteo Renzi dovrà comparire in Tribunale a Potenza. Per l’accusa “diffamò il PM Basentini”

Matteo Renzi dovrà presentarsi in Tribunale a Potenza il prossimo marzo. Si tratta dell’udienza pre-battimentale per un processo per diffamazione a mezzo stampa, che vede come imputato proprio l’ex premier Renzi, per le frasi rivolte in tv durante la trasmissione Non è l’Arena del 22 maggio 2022 da Massimo Giletti, nei confronti di Francesco Basentini, potentino, ex capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, il DAP.

L’accusa mossa dal pubblico ministero di Potenza, Giuseppe Borriello, riguarda le dichiarazioni rese durante la puntata da Renzi, durante un servizio sull’inchiesta Tempa Rossa coordinata all’epoca dei fatti proprio da Basentini quando era in servizio a Potenza, nel 2016. Durante la trasmissione, Renzi dichiarò che Basentini in quella inchiesta era stato protagonista di un buco nell’acqua e poi come premio era stato mandato a guidare il DAP.

L’udienza è stata fissata per il 26 marzo davanti al giudice Marianna Zamboli.

Claudio Buono