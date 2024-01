Raccolta fondi per i bambini africani di Nairobi. Domenica 14 gennaio cocktail party a POtenza

Un’iniziativa promossa da Don Mimmo Mongiello della Fraternità sacerdotale dei missionari di San Carlo Borromeo

Un grande e importante evento di solidarietà internazionale si svolgerà domenica prossima 14 gennaio a Potenza presso le strutture ricettive Dimora d’Oro e d’Ambra (Basentana Uscita Molino; Contrada Prati – Vaglio). Alle ore 18:30 ci sarà un’iniziativa benefica per la raccolta di fondi da devolvere al progetto “Ujachilie-Africa” che offre cure mediche e riabilitative a bambini con disabilità di Nairobi. L’iniziativa promossa dal sacerdote di Potenza Don Mimmo Mongiello della Fraternità dei missionari di San Carlo Borromeo, prevede un raffinato Cocktail Party con catering e intrattenimento musicale offerto gratuitamente dagli sponsor.

Per info e prenotazioni telefonare al 3484226918. Il contributo di solidarietà prevede un’offerta minima di 30 euro a persona (no pos). L’intero ricavato sarà devoluto al progetto “Ujachilie” di Nairobi. La Fraternità sacerdotale dei missionari di San Carlo Borromeo è una società clericale di vita apostolica fondata nel 1985 da monsignor Massimo Camisasca. Il fine della Fraternità è di formare sacerdoti missionari per le diocesi di tutto il mondo, su richiesta dei vescovi che ne hanno bisogno.