La Pro Loco Barile ha consegnato le benemerenze ai Presidenti impegnati dal 1966

In occasione dell’Assemblea annuale dei soci che si è svolta nei giorni scorsi a Barile presso il Grand Hotel Garden, la Pro Loco Barile Aps ha consegnato le benemerenze ai Presidenti impegnati dal 1966 anno di fondazione dell’associazione turistica culturale. A nome del direttivo composto dal vicepresidente Daniele Bracuto, dal segretario Renato Paternoster, dal tesoriere Nicola Grimolizzi e dai consiglieri Sabina Gagliardi, Eufemia Telesca e Lorenzo Gagliardi, il Presidente Pro Loco Barile Aps e Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Aps Rocco Franciosa ha consegnato in segno di gratitudine la benemerenza alla memoria di Antonio Paternoster già Presidente dal 1973 al 1976 e dal 1983 al 1985, Gerardo Volonnino già Presidente dal 1976 al 1985, Raffaele Cappa già Presidente nel 1985, Lorenzo Gagliardi già Presidente dal 1986 al 2004 e dal 2007 al 2010, Luciano De Rosa già Presidente nel 1989, Lorenzo Di Lucchio già Presidente dal 2004 al 2006, Daniele Bracuto già Presidente dal 2010 al 2022 “per l’impegno profuso a custodire e promuovere, con amore e dedizione, i valori naturali ed artistici del territorio barilese”.

“La Pro Loco Barile Aps, attiva nel centro arbereshe del Vulture, affiliata alla Rete Associativa Terzo Settore Ente Pro Loco Italiane Aps è tra le più longeve della Basilicata e attualmente ospita la sede regionale dell’Ente Pro Loco Basilicata Aps ed è stata presieduta dal primo Presidente Vincenzo Albergo dal 1966 al 1973 a cui esprimiamo unitamente a tutti i Presidenti che si sono impegnati in tutti questi anni – ha sottolineato il Presidente Franciosa – viva riconoscenza per aver salvaguardato e promosso le tradizioni barilesi. Ringraziamo i soci volontari Pro Loco Barile per la nutrita partecipazione a Pro Loco In Festa – assemblea annuale dei soci allietata dal Dj Enzo Villano presso il Ristorante Garden con la degustazione di prodotti tipici locali sapientemente elaborati dallo Chef Franco Nastasia e la squisita ospitalità del titolare Antonio Parrini con cui da tempo abbiamo un rapporto di collaborazione per la promozione turistica locale ci tiene a sottolineare il Presidente Pro Loco Barile Aps Rocco Franciosa.

Al termine dell’Assemblea è stata consegnata alla socia Pasqualina Croce una targa di riconoscenza per l’importante impegno di valorizzazione del piatto tipico arbëreshë barilese “Tumact Me Tulez” riconosciuto PAT – Prodotto Agroalimentare della Tradizione inserito nell’elenco del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste grazie alla collaborazione con Alsia Basilicata e Regione Basilicata.