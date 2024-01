Festa di Sant’Antonio Abate e del Carnevale Storico di Pignola, attesa per il 16 e 17 gennaio

Manca davvero poco a Pignola alla tradizionale e tanto attesa festa di Sant’Antonio Abate, custode della storia e protettore degli animali. Un evento che ogni anno il 16 e 17 gennaio, da più di 600 anni, rinnova le radici profonde della comunità pignolese e celebra l’unicità del patrimonio culturale, con l’avvio del Carnevale storico pignolese. “Vi aspettiamo numerosi – fa sapere in una nota l’organizzazione – per condividere insieme momenti di festa, tra antichi riti, sapori della tradizione e calore umano che solo Pignola sa offrire”. La tradizionale fanoia con la benedizione del fuoco del 16 gennaio e i tre giri devozionali di asili, muli e cavalli intorno alla chiesa in piazza il 17 gennaio sono un’occasione per riscoprire e vivere le strade del paese. La processione storica, le degustazioni enogastronomiche e le esibizioni animeranno il cuore di Pignola. “Non mancate! Grazie alle associazioni che collaborano con l’amministrazione e la parrocchia, passato e presente si incontreranno per dare vita ad un’esperienza indimenticabile”, conclude l’organizzazione.