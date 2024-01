Un corso gratuito per prepararsi al mondo del lavoro. L’iniziativa a Satriano di Lucania

Un corso gratuito per la preparazione al mondo del lavoro. È questo quanto organizzato a Satriano di Lucania grazie alla collaborazione tra Comune, Lucane Avventure Team Bpass, Tempor e Attal Group. Il corso, gratuito, offrirà l’opportunità e la possibilità di capire come redigere un modello di curriculum vitae e come presentarsi in poche righe. Inoltre verranno dati consigli su come prepararsi e affrontare un colloquio di lavoro.

Durante il corso ci saranno professionisti del settore che seguiranno passo passo tutte le attività.

Per tutte le informazioni e possibile contattare il numero 3298004339 (Lucy).