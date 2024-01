Incidente con la motozappa in un terreno agricolo a Tricarico. Uomo trasferito al “San Carlo” di Potenza in eliambulanza

Un incidente in un terreno agricolo è avvenuto questa mattina, nel territorio di Tricarico, in contrada Santa Teresa, poco ore le ore 12. Un uomo di 67 anni, mentre stava lavorando il terreno con una motozappa, è stato vittima di un incidente e – stando a quanto trapelato – avrebbe riportato ferite e traumi alle articolazioni inferiori. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Ferrandina, insieme ai sanitari del 118 Basilicata Soccorso. I sanitari sono giunti sul posto anche con una eliambulanza, operativi anche i Carabinieri.

L’uomo è stato trasferito in Ospedale al “San Carlo” di Potenza proprio in eliambulanza. E’ il secondo incidente in un terreno in pochi giorni, dopo quanto accaduto il 29 dicembre a Vietri di Potenza dove un uomo di 74 anni (probabilmente a seguito di un malore) è rimasto vittima di un incidente mortale a pochi metri dalla sua abitazione.

Claudio Buono