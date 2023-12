Polizia di Stato, nel Potentino durante il 2023 controllate oltre 35mila persone e 24mila veicoli. Accertate oltre 6mila violazioni

La Polizia di Stato ha programmato su tutto il territorio nazionale una campagna mirata di servizi per contrastare la grave condotta di guida in stato di ebbrezza alcolica nella “notte di San Silvestro”. Al riguardo, anche la Questura di Potenza, con il contributo della Polizia Stradale, ha predisposto un dispositivo di servizi in ragione del clima di festeggiamenti che caratterizza la notte di fine anno con lo scopo di arginare il cosiddetto fenomeno delle “stragi del sabato sera”.

Intanto, la Questura di Potenza, in una conferenza stampa, ha fatto un bilancio relativamente all’attività correlata alla circolazione stradale, dal 1° gennaio 2023 ad oggi. Questi i numeri.