Ecco “Nebule”, la nuova creatura dell’autrice Piera Caivano di Picerno

E’ stata pubblicata nei giorni scorsi la quinta silloge poetica “Nebule”, che porta la firma di Piera Caivano, di Picerno, giovane insegnante della Scuola dell’Infanzia. Una nuova “creatura” per Caivano, che in precedenza ha pubblicato già diverse opere molto apprezzate e ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti in giro per l’Italia. “Nebule – fa sapere Caivano a melandronews.it – parla di dolore e al contempo di rinascita”. Si tratta di una raccolta di 28 poesie che tracciano un sentiero di pensieri di-versi in cui protagonista è il dolore. Il messaggio racchiuso in questo libro e ben visibile nell’immagine di copertina -che è uno scatto di Caivano- è il seguente: c’è sempre una vista mare ad attenderci, un varco che si apre dopo aver attraversato il sentiero del dolore ed attraverso la condivisione infondere coraggio e sperimentare connessioni empatiche. Il libro è disponibile in tutti gli store on-line.

