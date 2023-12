Incidente in un terreno a Vietri di Potenza, perde la vita un uomo del posto

Una vera e propria tragedia ha colpito nel pomeriggio la comunità di Vietri di Potenza. Un uomo, poco più che settantenne, è deceduto mentre lavorava il terreno con – stando ai primi rilievi – un trattore. L’incidente è avvenuto in località Acquafredda, a poche decine di metri dal fiume Melandro che scorre nella medesima località, a poche centinaia di metri dall’ingresso del centro abitato. L’incidente si è verificato verso le ore 17. Non è chiara ancora la dinamica. Sul posto sono presenti i sanitari del 118 Basilicata Soccorso e i Carabinieri della locale stazione e guidati dal Maresciallo Daiana Conte. Il magistrato di turno della Procura di Potenza deciderà su un eventuale esame autoptico sul corpo. Intanto sul posto si attende l’arrivo del medico legale per un esame esterno. L’uomo, da alcuni anni on pensione, in paese era conosciuto e stimato da tutti. Un 2023 che si chiude con una tragedia per l’intera comunità.

Claudio Buono