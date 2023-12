‘Tre gradi e mezzo’, pubblicato il primo inedito della giovane cantante emergente lucana Nancy Elettrico

E’ stato pubblicato nei giorni scorsi il primo inedito dell’artista lucana Nancy Elettrico, 18 anni, di Matera, intitolato “3 gradi e mezzo”. Una giovane e brava cantante emergente, in arte “Nenzi di Matera”, che ha così aperto la sua carriera canora da cantautrice, pubblicando su tutte le piattaforme streaming (YouTube, Spotify, Amazon Music e similari) il suo primo inedito. Il progetto nasce dalla conoscenza e collaborazione del producer Raffaello D’Agostino (produttore, arrangiatore musicale) e Nancy Elettrico autrice compositiva di accordi e testo. “3 gradi e mezzo” è una canzone autobiografica, in cui l’autrice descrive se stessa in modo leggero e simpatico, ad esempio il titolo del singolo è un’allusione alla gradazione delle sue lenti. Di seguito il video.

“sia mai che Nenzi stia già scrivendo nuove canzoni?”