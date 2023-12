Telemedicina in Basilicata, intervento salvavita in farmacia a Irsina grazie a una diagnosi rapida

La Farmacia Calvello di Irsina è stata protagonista di un episodio di estrema importanza per la salute di un cittadino. Un paziente, giunto presso la farmacia con sintomi preoccupanti, ha ricevuto un tempestivo intervento che ha potuto fare la differenza tra la vita e la morte. Il paziente, dopo aver riferito al Dottor Calvello di avvertire un dolore toracico molto intenso a livello della bocca dello stomaco, è stato sottoposto a un elettrocardiogramma tramite il sistema avanzato MedEA. In pochi minuti, il referto di MedEA ha indicato un sovraslivellamento nel tratto ST con alterazione della ripolarizzazine , segnalando un chiaro segnale di pericolo cardiaco. Il Dottor Calvello, consapevole della gravità della situazione, ha prontamente contattato il 118 e richiesto un intervento immediato. Un’ambulanza è stata rapidamente inviata in farmacia. In ambulanza, il referto è stato confermato, confermando la necessità di un intervento medico tempestivo. Il paziente è stato sottoposto a un intervento chirurgico urgente con il posizionamento di uno stent. Il Dottor Calvello commenta: “La prontezza diagnostica di MedEA è stata fondamentale per identificare tempestivamente il pericolo cardiaco e garantire un intervento immediato. La collaborazione con il 118 e l’efficace coordinamento con il personale sanitario hanno reso possibile un trasferimento celere del paziente all’Ospedale di Matera, dove è stato sottoposto con successo a un intervento salvavita.” Questa vicenda sottolinea l’importanza della tecnologia medica avanzata come quella di MedEA nel fornire diagnosi rapide e affidabili, contribuendo significativamente alla salute e al benessere della comunità. “Sempre più convinto di essermi affidato a MedEA come partner per la telemedicina” afferma il Dottor Calvello.”Assistenza immediata per qualsiasi tipo di problema e prestazioni che vengono erogate in modo semplice ,intuitivo e rapido grazie all’ausilio di piattaforme e devices sanitari tecnologicamente avanzati”.

MedEA è un’azienda lucana che attraverso i propri servizi di telemedicina punta ad un modello di sanità innovativo. L’azienda ha costruito la sua offerta di telemedicina sulle esigenze dei principali hub sanitari presenti sul territorio nazionale, con l’obiettivo di portare la sanità sempre più vicina al paziente. Una clinica digitale polispecialistica, quindi, in grado di erogare una grande quantità di esami refertati da specialisti.