Elfi, fate e Babbo Natale in Hospice nella struttura pediatrica di Lauria

Elfi, fate e Babbo Natale: personaggi magici per le festività natalizie e per un augurio speciale a bambini e famiglie dell’hospice pediatrico di Lauria. È stato questo l’evento organizzato dall’equipe delle cure palliative pediatriche- dirette sa Rocco Orofino- che, assieme alle associazioni Cif, Mob, Wonderland, Le Vincenzine e Associazione Gianfranco Lupo, ha reso indimenticabile una giornata ludica per i piccoli pazienti speciali della struttura lucana. Alla fine dell’evento, Babbo Natale ha consegnato ad ogni bambino il suo regalo che ha consacrato un momento di scambio di auguri e buoni propositi e di amicizia con le famiglie. Effettuati anche i consueti day service e donati i panettoni artigianali della Pasticceria Calciano di Tricarico. Presenti il Direttore del Distretto della Salute di Lauria Alberto Dattola e Sandra Piscioneri, referente sanitaria del Pod di Maratea.

Assente per motivi di salute il Direttore Generale della Asp Basilicata Antonello Maraldo che però non ha fatto mancare il suo sostegno e il suo apprezzamento per le iniziative dell’hospice. “Il clima di serenità e operosità traspare dalle immagini che mi sono giunte- ha detto Maraldo- e che parlano da sole. La direzione ha intanto colto le istanze delle famiglie ed ha, nel nuovo PTFP appena adottato, inserito una figura di neuropsichiatra infantile a supporto del team già perfettamente in campo con la speranza che tale posto di possa ricoprire velocemente nel corso dell’anno a venire“.