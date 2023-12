Provincia di Potenza, trionfa la lista di centrosinistra collegata al presidente Christian Giordano

Arriva una vittoria che è una conferma per il centrosinistra alla Provincia di Potenza, sostenuto anche dal M5S, che ha battuto il centrodestra. In nottata, poco dopo le ore 3, si sono concluse le operazioni di spoglio per l’elezione dei 12 consiglieri del Consiglio Provinciale di Potenza, essendo trascorsi i due anni dal loro insediamento. Componenti del Consiglio Provinciale sono stati eletti dai Sindaci e dai Consiglieri dei Comuni compresi nel territorio della Provincia di Potenza in carica alla data del 20 dicembre 2023.

A trionfare è stata la lista di centrosinistra, “legata” al presidente Christian Giordano, denominata “Provincia Unita”. Non è riuscito il “cappotto” al centrodestra in campo con tre liste: Fratelli d’Italia, Forza Italia e la Provincia dei 100 Comuni. Premiata quindi la coalizione sostenuta dal centrosinistra e dal Movimento 5 Stelle.

La Provincia Unita ha ottenuto oltre 41mila voti ponderati, mentre La Provincia dei 100 Comuni 17mila, Forza Italia 8mila e Fratelli d’Italia poco più di 11mila. Dovrebbero essere 7 i seggi per il centrosinistra e 5 per il centrodestra. Ma è tutto ancora in fase di controllo per quanto riguarda i dati dettagliati.

Ricordiamo che non si votava per l’elezione del Presidente, già in carica, ma solo per il rinnovo dei consiglieri.