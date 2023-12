Extra novità a Tito Scalo: ecco l’innovativo supermercato Conviene XXL. L’inaugurazione il 21 dicembre

Tutto pronto per la prossima apertura a Tito di Conviene XXL. L’extramarket che propone un nuovo modo di fare la spesa con prodotti professionali, grandi formati ed extra convenienza alla portata di tutti. Si rivolge sia alle attività commerciali con partita iva, ma anche alle famiglie senza partita iva. Quella di Conviene XXL è una proposta completa per una spesa che mette insieme qualità e convenienza e che arriva a Tito, il 21 dicembre dalle ore 9:00, dopo l’ultima apertura nell’avellinese a Mercogliano.

Nella mattinata di giovedì la squadra di Conviene XXL sarà pronta ad accogliere i visitatori con tante novità, sorprese, qualità e convenienza. Il nuovo supermercato è situato tra Multicinema Ranieri e Auto R, in contrada Santa Loja a Tito Scalo.

Suddiviso in tanti reparti, dagli alimentari alle bevande, oltre a surgelati, ortofrutta, macelleria, panetteria, gastronomia, cura della casa e della persona, pet care e nofood, a Tito sarà aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 20:30 e la domenica dalle ore 8:30 alle 13:00 e dalle ore 16:30 alle 20:30.

Conviene XXL mette a disposizione anche il tesseramento con Exxtracard, che concede esclusivi vantaggi di convenienza per tutti, sia per i professionisti con partita iva che per le famiglie e che in occasione dell’inaugurazione viene rimborsato con un buono spesa di 19,90.

Conviene XXL è la risposta per chi vuole fare una spesa extra conveniente con marchi di qualità. Si tratta del quinto punto vendita che apre in Italia. Un cash & carry al dettaglio, aperto a tutti, imprese e famiglie. Prezzi bassi tutti i giorni senza attendere l’uscita di volantini e offerte a tempo.