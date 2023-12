Scoperta a Potenza una centrale della droga, arrestate due persone. La Polizia sequestra quattro chili di marijuana e oltre 200 piante

Una vera e propria centrale della droga quella scoperta dalla Polizia a Potenza. Due le persone finite agli arresti, entrambi di Potenza, un uomo 38enne e una donna 42enne. Gli agenti hanno scoperto quasi quattro chili di marijuana e la coltivazione di oltre 200 piante, sempre di marijuana, per la metà alte oltre un metro e parzialmente essiccate. Presente anche un impianto con lampade idonee alla corretta crescita delle piante e la ventilazione.

La Polizia ha scoperto tutto ciò all’interno di un seminterrato situato in via dei Molinari in città, che era nella disponibilità delle due persone. Un quantitativo di droga ingente e importante. Gli agenti sono riusciti a risalire a questa “centrale della droga” a seguito di un intervento per un incendio. Successivamente a quest’ultimo evento, hanno avuto sospetti su alcuni movimenti decidendo di approfondire e scoprendo quindi la droga e arrestando le due persone.

Nel corso della perquisizione, gli agenti hanno trovato anche una termosaldatrice elettrica, probabilmente utilizzata per preparare le dosi nelle bustine in cellophane, diverse dosi già pronte. Per i due persone sono scattate le manette. A seguito della convalida dell’arresto da parte del Tribunale di Potenza, il giudice per le indagini preliminari ha disposto per entrambi la misura degli arresti domiciliari.

Claudio Buono