Vento, ecco il videoclip del rapper e dj lucano MadLoco

Nei giorni scorsi su Youtube è uscito il nuovo videoclip ufficiale di “Vento”, brano estratto dall’album “Il Mio Ego” dell’artista Pietro Forastiero, in arte MadLoco. Classe 1999, è un cantautore, produttore, rapper e dj lucano. La sua carriera musicale è iniziata nel 2014 appunto come dj e produttore, per poi diventare nel corso del tempo, nell’ambito del panorama musicale ed artistico, un’artista a 360 gradi. Ciò che l’ha spinto a portarsi oltre, nella creazione dei suoi brani, è stata sempre la sua passione innata per la musica. In questi cerca sempre di dare e trasmettere il massimo in termini di creatività e di professionalità.

Con la realizzazione del singolo “Vento” vuole esprimere tutta la sua spensieratezza e la sua voglia di divertirsi, sfruttando le parole, la musica e la realizzazione proprio del video. Con questo, attraverso il richiamo di paesaggi con spazi molto vasti, mira a trasmettere un senso di libertà, che viene amplificato ancora di più con la partecipazione dello stuntman in moto-cross sulla spiaggia di Praia a Mare e delle ragazze che ballano con un unico scopo: la spensieratezza. Suggestiva anche la vista dell’isola Dino, valorizzata in tutta la sua bellezza naturalistica dalle riprese.

L’artista profondamente legato alla sua terra ha scelto proprio degli scenari limitrofi alla sua città natale, sempre in Basilicata, per le scene del videoclip. Ringrazia a tal proposito per la collaborazione la Città di Lauria e la Città di Praia a Mare che hanno concesso tutta la loro disponibilità per effettuare le riprese nel loro territorio, contribuendo alla realizzazione di questo”

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEOCLIP

LINK “VENTO” SPOTIFY: