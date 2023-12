“A sPasso nel Melandro”, ecco il progetto di promozione turistica finanziato dal GAL Percorsi

Una piattaforma informatica funzionale a presentare il Melandro e le sue peculiarità naturalistiche, socio economiche, culturali, enogastronomiche ed artigianali attraverso la costruzione di itinerari brevi, volti al potenziamento di forme di mobilità lenta e sostenibile che incentivino il turismo a piedi, outdoor e salutare – itinerari strutturati in 10mila passi giornalieri. È il progetto denominato “A sPasso nel Melandro”, ammesso e finanziato dal GAL Percorsi, proposto dal Comune di Tito (capofila) insieme a Sasso di Castalda, Savoia di Lucania, Brienza, Sant’Angelo Le Fratte e Satriano di Lucania. Circa 60mila euro nell’ambito della “Misura 19.2.B.2. Innovation Technology”. Il progetto presentato, che vede Tito come Comune capofila, è uno dei due ammesso e finanziato.

L’iniziativa dei Comuni, che verrà quindi realizzata a seguito dell’ammissione a finanziamento, punta anche allo sviluppo di cammini lenti, alla scoperta di luoghi ad alta valenza naturalistica, ambientale e paesaggistica. La scelta del progetto è di promuovere il territorio in modo sostenibile attraverso strumenti di fruizione innovativi che permettano di rendere la permanenza in questi luoghi un’esperienza unica.

Il progetto si propone, quindi, di stimolare nuove forme di servizi turistici a carattere sostenibile ed integrato implementando, rafforzando e condividendo interventi di valorizzazione e marketing territoriale integrati legati all’enogastronomia, all’artigianato, alla cultura, alle tradizioni, al paesaggio e alle nonché ai servizi offerti dal territorio sia da parte di soggetti privati (ristorazione, ospitalità, trasporti) che da parte dei comuni come “numeri utili” e nuove modalità di fruizione degli elementi paesaggistici (bike, trekking, etc.). Verrà realizzato un portale che promuoverà in modo unitario l’Area Turistica del Melandro, mettendo a sistema le informazioni dei 6 comuni aderenti. Grazie agli strumenti disponibili in ambiente web, l’utente, navigando sul portale, sarà in grado di compiere visite guidate in tutti i principali siti di interesse turistico individuati di concerto con le Amministrazioni.

“Da tempo – dichiara il sindaco di Tito, Graziano Scavone – avvertiamo l’esigenza di presentare il territorio del Melandro come un unico grande attrattore composto dai tanti punti d’interesse che ciascun comune presenta insieme all’offerta integrata di servizi turistici. L’occasione che ci ha dato il GAL Percorsi, attraverso il bando, si dimostra un primo passo per promuovere e far fruire i nostri comuni con un approccio comprensoriale. È questa la dimensione dentro la quale stiamo esaltando la funzione del Comune di Tito, insieme ai comuni limitrofi, con la consapevolezza che soltanto attraverso la pianificazione di area vasta riusciremo a contrastare l’inesorabile logica dei numeri che ci penalizza in tanti settori e che nel turismo di nicchia, lento, può invece rappresentare un fattore competitivi di vantaggio”.