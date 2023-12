Export, per l’Istat la Basilicata mantiene il trend positivo

“Le Statistiche Istat del commercio estero dei primi nove mesi del 2023 collocano la Basilicata tra le regioni italiane più dinamiche all’export con il +10,1%. Tale crescita è in linea con il dato sull’export per il Sud, facendo registrare marcate differenziazioni con le altre regioni del centro e nord Italia”.

È questo il commento del presidente della Regione Basilicata Vito Bardi ai dati Istat sulle esportazioni delle regioni italiane – III trimestre 2023.

“Le variazioni più significative in Basilicata – aggiunge Bardi – riguardano gli apparecchi elettrici (91,7%), l’abbigliamento (67,2%), le macchine ed apparecchi (45,7%), i prodotti alimentari (31,0%) e gli autoveicoli (25,2%). Tali percentuali testimoniano il dinamismo delle realtà imprenditoriali che operano in Basilicata. Nel terzo trimestre 2023, l’export flette per tutte le ripartizioni, tranne che per il Mezzogiorno – evidenzia Bardi. Anche la Basilicata contribuisce quindi alla crescita del Sud che compensa le minori esportazioni di altri territori. La Regione sarà sempre accanto a chi lavora e produce in Basilicata”.