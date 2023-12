Pan brigante, il panettone realizzato a Picerno ispirato alla terra dei briganti

Si chiama Pan brigante ed è stato proposto dal panificio Ciarly di Picerno al festival del cibo “C’è + Gusto” di Bologna. Un panettone in versione salata ispirato a tradizioni centenarie. Maurizio Turdo nel podcast ci racconta di come nasce l’idea e degli altri pensieri golosi preparati per le festività

Un omaggio a tradizioni centenarie e alla terra di briganti, come Carmine Crocco. È il pan brigante, un panettone in versione salata che al posto di uvetta e canditi, custodisce al suo interno scagliette di peperone crusco e caciocavallo podolico, da gustare abbinato alle bollicine e amato anche dai bambini. È una delle proposte natalizie presentate dal panificio Ciarly di Picerno a Bologna al festival del cibo “C’è + Gusto”. Presso lo stand allestito dalla Regione Basilicata con il brand “Basilicata Autentica Genuinità”, i fratelli Maurizio e Nicola Turdo hanno proposto un paniere natalizio variegato. Non solo Pan brigante, ma anche bauletti in versione dolce e salata, grandi lievitati per addolcire il pranzo delle festività e il Pan di Natale, immancabile sulle tavole del 25 dicembre come tradizione vuole.

